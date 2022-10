Meta, utile trimestrale più che dimezzato

Roma, 27 ott. (askanews) – Meta, la holding di Facebook ha annunciato che nel terzo trimestre il suo utile si è più che dimezzato a 4,4 miliardi di dollari dai 9,2 miliardi dell’anno prima e ha affermato che prevede “cambiamenti significativi” per rafforzare l’efficienza in un difficile contesto economico.Il gigante dei social network, che deve far fronte a numeri di utenti stagnanti e tagli ai budget pubblicitari, ha anche affermato che i ricavi sono scesi a 27,7 miliardi di dollari dai 29 miliardi di dollari dell’anno precedente.

“Ci avviciniamo al 2023 concentrandoci sulla definizione delle priorità e sull’efficienza che ci aiuteranno a navigare nell’ambiente attuale e ad emergere come un’azienda ancora più forte”, ha affermato il capo di Meta Mark Zuckerberg in un comunicato sugli utili aggiungendo che “mentre affrontiamo sfide a breve termine sui ricavi, ci sono i fondamentali per un ritorno a una maggiore crescita dei ricavi”.

Il numero di utenti attivi mensili su Facebook è aumentato solo del 2% a 2,96 miliardi alla fine di settembre, ha riferito Meta.Nel frattempo, il numero di dipendenti del colosso della tecnologia è stato pari a 87.314, un aumento del 28% rispetto all’anno precedente, afferma il rapporto sugli utili. “Stiamo apportando modifiche significative su tutta la linea per operare in modo più efficiente”, ha affermato Meta nel comunicato aggiungendo: “Stiamo tenendo alcune squadre ferme in termini di organico, riducendo altri e investendo la crescita dell’organico solo nelle nostre massime priorità”.

L’azienda tecnologica con sede nella Silicon Valley ha affermato che prevede di tenere sotto controllo i livelli di organico nel prossimo anno.Le grandi piattaforme tecnologiche riporte l’agenzia France Presse – hanno sofferto il clima economico, che sta costringendo gli inserzionisti a ridurre i budget di marketing, e le modifiche alla privacy dei dati di Apple, che hanno ridotto il margine di manovra per la personalizzazione degli annunci.ù

L’anno scorso Apple ha iniziato a consentire agli utenti di iPhone di decidere se consentire il tracciamento della loro attività online allo scopo di indirizzare gli annunci pubblicitari, un cambiamento che, secondo quanto affermato, mostra che ci si concentra sulla privacy, anche i critici notano non impediscono alla società stessa di tracciare.Meta prevedeva che quella politica, che ha un impatto sulla precisione degli annunci che vende e quindi sul loro prezzo, costerebbe al gigante dei social media 10 miliardi di mancate entrate quest’anno.

Questa settimana, Apple ha aggiornato le regole dell’App Store per richiedere che le app offerte lì utilizzino il suo sistema di pagamento per la vendita di post “potenziati”, che sono essenzialmente messaggi pubblicitari promossi in cima ai feed dei social media a un prezzo.L’App Store è l’unico gateway per i contenuti digitali su iPhone o iPad. Tale cambiamento significa che Apple sarà in grado di riscuotere la sua commissione del 30% su quel tipo di pubblicità su Facebook e Instagram, dove tutti i soldi guadagnati in precedenza erano andati a Meta perché utilizzavano il proprio sistema di pagamento.

“Apple continua ad evolvere le sue politiche per far crescere la propria attività mentre mina gli altri nell’economia digitale”, ha affermato Meta in risposta a una richiesta dell’AFP.Meta aveva da tempo registrato una crescita al rialzo apparentemente infinita, ma all’inizio di quest’anno ha riportato il suo primo calo degli utenti giornalieri globali. A luglio, Meta ha registrato il suo primo calo trimestrale delle entrate e un utile in caduta libera. ASKANEWS

