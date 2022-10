Malore in casa, Marco muore a 40 anni sotto gli occhi della moglie

Sconcerto e dolore a Civitanova per la prematura scomparsa di un giovane papà, Marco Mannarelli, di soli 40 anni, che è stato trovato riverso a terra in casa dalla moglie Daniela. Immediati i soccorsi, ma i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso.

Fulminato da un malore dalle cause ancora sconosciute, e considerata anche la sua giovane età, per Marco è stata disposta l’autopsia.

Il giovane, romano di origine, si era trasferito da qualche anno a Civitanova, città della moglie. Lascia due figli in tenerà età, un maschietto di tre anni ed una femminuccia di uno. Ancora da fissare le date del funerale, che dovrebbe essere celebrato a Roma. (leggo.it)

