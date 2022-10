G20 Bali, “Biden non ha intenzione di sedersi con Putin”

Il presidente russo Vladimir Putin non ha escluso la partecipazione al prossimo G20 che si terrà a Bali, in Indonesia. ”Forse ci andrò”, ha detto Putin parlando al Valdai International Discussion Club. ”Sono grato al presidente dell’Indonesia per l’invito a partecipare al G20. Forse ci andrò, ma in ogni caso la Federazione russa sarà rappresentata ad alto livello”, ha dichiarato.

Tuttavia si spengono le speranze di chi auspica un incontro al vertice tra Putin e Biden. “Il presidente ha detto che non ha intenzione di sedersi con Vladimir Putin, ed è questo il punto in cui ci troviamo oggi”, ha fatto sapere il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby.

Nelle scorse settimane, Joe Biden ad un’analoga domanda aveva risposto che non intendeva incontrare il presidente russo, aggiungendo che avrebbe potuto valutare la possibilità se per esempio Putin esprimesse l’intenzione di parlare del rilascio di Britnney Griner. “Lo incontrerei, ma dipende”, aveva aggiunto.

Parlando della partecipazione di Biden al vertice, che si svolgerà a Bali il 15 e 16 novembre, Kirby ha spiegato che questo sarà l’occasione per rinsaldare alleanze e partnership. “Il presidente è orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto in tutto il mondo per rinsaldarle, e credo che si concentrerà su questo”, ha spiegato. ADNKRONOS

Condividi