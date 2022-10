Assago, uomo accoltella 5 persone in un centro commerciale

Ad Assago (Milano) un uomo di 46 anni ha accoltellato 5 persone all’interno del centro commerciale di via Milanofiori. L’aggressore è stato bloccato dai carabinieri. I feriti sono stati trasportati in ospedale con l’elisoccorso: tre sono in gravi condizioni. Al momento non è chiaro se si sia trattato di una lite o del gesto di uno squilibrato. Gli inquirenti escludono un atto terroristico.

Una testimone: “Vedevamo gente scappare in lacrime” – “Ora che siamo lontane siamo più tranquille, ma eravamo veramente terrorizzate, non capivamo cosa succedeva, vedevamo gente scappare in lacrime”. E’ il racconto di una ragazza che si trovava nel centro commerciale di Assago al momento dell’accaduto. “Mi è rimasta molto impressa una ragazza che piangeva, completamente sotto shock”, ha aggiunto la testimone. tgcom24.mediaset.it

“Tra le 5 persone ferite a coltellate nel centro commerciale di Assago nel milanese, c’è anche il calciatore del Monza Pablo Mari” (Agi).

