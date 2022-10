Soumahoro a Giorgia Meloni: “Signora Presidente, mi dia del Lei”

La Pres. Giorgia Meloni si definisce “scolara della Storia”, eppure dovrebbe ricordarsi che con lo schiavismo e il colonialismo, i “neri” non avevano diritto al “Lei”.

Forse all’ #underdog viene naturale dare del tu a un under-underdog. No, Signora Presidente, mi dia del Lei. Lo scrive su Twitter Aboubakar Soumahoro che, in un altro tweet, aggiunge: “il cafone Di Vittorio disse in quest’aula: “la fame, la fatica e il sudore non hanno colore”. Oggi, da cafone, voglio parlare a nome di chi, indipendentemente dal colore della pelle, conosce – come me – la fame, la fatica e il sudore.”

