Pomezia, malore improvviso: calciatore in coma

(www.ilcorrieredellacitta.com) – Stava ancora festeggiando la vittoria dell’atteso derby tra il Mirafin di Ardea e lo United Pomezia, dove milita ormai da tempo, svolto due giorni prima e vinto 1-0, quando ha iniziato ad accusare un malore che lo ha condotto al coma. E adesso lui, Simone Piscedda, 45enne giocatore dello United Pomezia, sta giocando la sua partita più importante. Stavolta in un letto della terapia intensiva dell’ospedale Umberto I di Roma, dove i medici stanno facendo di tutto per salvargli la vita dal momento in cui lo hanno ricoverato.

Tutto è accaduto lunedì 24 ottobre. Simone non si sente bene e non va agli allenamenti. Anche se l’entusiasmo è alle stelle grazie al ricordo del derby di sabato, vinto 1-0. Accusa un malore, che lo porta verso l’ospedale. Viene ricoverato con urgenza. E operato. Simone adesso è in coma farmacologico. L’intervento sembra comunque essere andato bene e questo dà buone speranze. Adesso non c’è altro che attendere.

“Tutto lo staff dello United Pomezia è vicino al nostro Simone Piscedda e alla sua famiglia…Forza Simone non mollare”, scrive la squadra.

