UE, ministri ambiente: tutelare 30% delle aree globali

BRUXELLES – Mantenere in buono stato di conservazione almeno il 30% della terra globale e almeno il 30% degli oceani, e ripristinare 3 miliardi di ettari di ecosistemi di terra e di acqua dolce degradati. Sono alcuni degli obiettivi che l’Ue si prefiggerà in occasione della Cop 15 sulla biodiversità, in programma a dicembre a Montreal. Nella posizione negoziale adottata dal Consiglio dei ministri dell’Ambiente dei Ventisette ci sono anche l’eliminazione del commercio di specie selvatiche, e dell’estinzione indotta dall’uomo delle specie minacciate.

La Cop dovrebbe anche prendere misure per sfruttare tutto il potenziale delle soluzioni basate sulla natura, e prevenire l’introduzione e l’insediamento di tutte le specie esotiche invasive. Quella di Montreal “sarà una conferenza rivoluzionaria – ha detto Anna Hubáčková, ministra dell’ambiente della Repubblica Ceca, leader di turno del Consiglio Ue – stiamo già assistendo a un grave declino di specie diverse ed è tempo di agire”. ANSA EUROPA

