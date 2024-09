Donna travolta e uccisa da pirata della strada a Tivoli, arrestato egiziano

TIVOLI TERME (ROMA) – I Carabinieri della Stazione di Tivoli Terme hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 26enne egiziano gravemente indiziato dei reati di omicidio stradale, omissione di soccorso e calunnia. Il provvedimento scaturisce dalle indagini finalizzate ad individuare l’autore dell’omicidio stradale avvenuto la notte del 9 settembre scorso, quando a Tivoli Terme, in via Tiburtina, Daniela Circelli è stata investita mentre stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali.

L’acquisizione dei filmati di 19 telecamere, insieme a numerosi accertamenti tecnici ed alle testimonianze raccolte, ha permesso agli investigatori di ricostruire la dinamica dei fatti. Il 26enne alla guida di una Volkswagen Golf lanciata a forte velocità su via Tiburtina, avrebbe investito e ucciso sul colpo la donna, fuggendo senza fermarsi a prestare soccorso. L’analisi dei filmati estrapolati ha permesso di riconoscere con certezza l’identità dell’autista.

La Golf, ritrovata dai carabinieri il giorno seguente, a seguito dell’impatto ha perso il proprio stemma frontale sulla strada. Sulla vettura verranno eseguiti accertamenti tecnici al fine di ricavare ulteriori elementi utili alle indagini. I plurimi elementi di prova acquisiti, in considerazione della pericolosità sociale e del rischio di fuga dell’indagato, hanno consentito alla Procura di chiedere ed ottenere dal gip del Tribunale di Tivoli l’ordinanza di custodia cautelare a carico del 26enne che è stato tratto in arresto e accompagnato nel carcere di Rebibbia. Proprio la ricorrenza del pericolo di fuga non ha richiesto il previo interrogatorio, altrimenti necessario sulla base della legge recentemente approvata. (ITALPRESS) foto Facebook