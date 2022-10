Letta contro Meloni: ‘da brividi le frasi sul Covid, fieri di Speranza’

Milano, 25 ott. (askanews) – “Ci spaventa quel passaggio da brividi sul tema del Covid e della salute, siamo fieri di avere nel nostro gruppo il ministro Roberto Speranza che rappresenta più di ogni altro tutto quello che l’Italia ha fatto in questi anni difficili e complicati per cercare di battere una delle sfide più complesse che il nostro Paese abbia mai dovuto affrontare”. Così il segretario del Pd Enrico Letta alla Camera nel giorno della fiducia al governo Meloni a cui il Partito democratico voterà contro.

Che cosa ha detto Giorgia Meloni

“L’Italia ha adottato le misure più restrittive dell’intero Occidente, arrivando a limitare fortemente le libertà fondamentali di persone e attività economiche, ma nonostante questo è tra gli Stati che hanno registrato i peggiori dati in termini di mortalità e contagi. Qualcosa, decisamente, non ha funzionato e dunque voglio dire fin d’ora che non replicheremo in nessun caso quel modello”.

