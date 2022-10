Kiev: ‘la Russia lasci l’Ucraina o sanguinosi conflitti’

Secondo Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino, “l’unico modo per porre fine alla guerra è costringere la Russia a lasciare l’Ucraina. Altrimenti, il 21esimo secolo sarà un’era di sanguinosi conflitti”. Ricordando le basi. 1. La Federazione russa ha invaso un paese sovrano. 2. La Federazione russa lancia missili sulle città. 3. La Federazione russa distrugge gli impianti energetici per congelare milioni di persone. Altri tiranni stanno guardando. L’unico modo per porre fine alla guerra è costringere la Russia a lasciare l’Ucraina. Altrimenti, il 21esimo secolo sarà un’era di sanguinosi conflitti”. Lo ha scritto su Twitter Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Intanto il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il suo omologo francese, Sebastien Lecornu, al quale ha espresso i timori di Mosca per “possibili provocazioni militari” da parte dell’Ucraina con l’uso di una “bomba sporca”. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, come riporta Interfax.

Macron – “Parliamo di pace, di questo grido della pace proprio nel momento in cui gli ucraini e le ucraine si battono per resistere, per difendere la loro dignità, per proteggere le loro frontiere e la loro sovranità”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron intervenendo all’evento organizzato da Sant’Egidio. Ma “la pace è possibile” ed “è quella che loro decideranno – ha detto riferendosi agli ucraini – e che rispetterà i diritti del popolo sovrano”. tgcom24.mediaset.it

