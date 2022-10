Furti per mezzo milione di euro: ordinanza di custodia cautelare per 7 romeni

Sono accusati di ben 39 furti in varie province lombarde e piemontesi, per una refurtiva totale di circa mezzo milione di euro. Sette persone sono state raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano, eseguita nella mattinata di giovedì 20 ottobre dai carabinieri. E’ stato possibile però arrestarne soltanto due, perché gli altri cinque sono rientrati nel paese d’origine, la Romania. Tutti e sette rispondono di associazione finalizzata a furti aggravati. I colpi sono stati commessi nelle province di Milano, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Bergamo e Monza-Brianza.

L’indagine è partita dal Nor della compagnia di Corsico, e dalla stazione dei carabinieri di Cornaredo, a febbraio del 2022, in seguito a cinque furti commessi in tabaccherie di Cornaredo, con lo stesso modus operandi, tra novembre del 2021 e la prima metà di gennaio del 2022. L’indagine ha permesso di risalire a 39 furti: 14 a bar-tabacchi e sale slot, dove venivano rubati articoli da fumo, gratta e vinci, slot machine e contanti; 16 furti di targhe ad autovetture, per poi installarle sulle auto utilizzate per commettere i furti; e 9 furti di veicoli, tra auto e furgoni.

La refurtiva veniva in parte piazzata sul mercato nero, con contatti fiduciari, e in parte spedita in Romania dove veniva rivenduta dai familiari dei malviventi. In tutto, secondo le indagini, i furti avrebbero fruttato circa mezzo milione di euro. I due membri della banda catturati giovedì mattina si trovano a San Vittore. https://www.milanotoday.it

