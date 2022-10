Canischio, malore fatale: assessore Luca Cinotto muore a 39 anni

CANISCHIO (TO) – Canischio e la Val Gallenca sono dalla serata di ieri, giovedì 20 ottobre 2022, unite nel dolore per una tragedia che ha sconvolto tutto il paese e il nostro territorio. La terribile notizia dell’improvvisa scomparsa del giovane assessore, Luca Cinotto, è rimbalzata di porta in porta e sulle chat dei telefonini destando subito profondo sgomento e cordoglio.

Come scrive il giornale locale quotidianocanavese.it, il 39enne è stato strappato all’affetto dei suoi cari da un malore fulminante che non gli ha purtroppo lasciato scampo. Nato a Cuorgnè, nell’ottobre del 1983, era stato eletto in consiglio a Canischio una prima volta nel 2014 e poi riconfermato nel 2019. Nell’attuale esecutivo guidato dal sindaco, Riccardo Rosa Cardinal, Luca Cinotto si occupava di viabilità, di protezione civile, sicurezza, sport e manifestazione.

Appassionato di rally e di motori, di montagna e di musica, al punto da cimentarsi qualche volta con i piatti e il mixer da DJ, il 39enne canaversano non ha mai mancato di mettere a disposizione il suo impegno e le sue competenze per aiutare gli altri nel momento del bisogno. Era, infatti, un componente e punto di riferimento del gruppo locale Antincendi Boschivi. Un incarico svolto con passione e dedizione, senza mai risparmiarsi.

