Baby gang, 15enne aggredito e rapinato a Roma in centro commerciale

Roma – Armati di coltelli e martelletto frangivetro hanno accerchiato e rapinato un quindicenne all’interno del centro commerciale Maximo, decisi a portargli via la felpa e persino le scarpe griffate. Un’aggressione fermata dai carabinieri, che ha portato all’arresto di una baby gang composta da cinque ragazzi tra i 14 e i 16 anni.

L’aggressione si è consumata all’interno del centro commerciale Maximo, in via Laurentina. Il ragazzino, adocchiato mentre si aggirava per i corridoi, è stato avvicinato, minacciato e costretto a consegnare la costosa felpa che aveva indosso: “Ti facciamo male”, hanno intimato i cinque adolescenti lasciando intendere di essere armati. Una volta ottenuta la felpa il gruppo non si è accontentato: dopo qualche minuto ha nuovamente accerchiato la vittima sulle scale mobili del centro commerciale e l’ha gettata a terra nel tentativo di rubargli anche le scarpe che aveva ai piedi.

È stato a questo punto che sono intervenuti i carabinieri della stazione dell’Eur insieme con gli operatori della vigilanza del Maximo, che avevano nel frattempo chiamato il 112. La gang è stata bloccata e il ragazzino soccorso, e in un vicino cestino della spazzatura i militari hanno trovato due coltelli a serramanico lunghi una ventina di centimetri e un martelletto nascosti all’interno della felpa che poco prima era stata rubata.

I cinque adolescenti sono stati arrestati e trasferiti nel centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli, dove l’arresto è stato convalidato dal tribunale per i minorenni. www.romatoday.it

