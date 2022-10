Gigantografia ‘no vax’ a Taranto, medico con siringa e bare

Un manifesto ‘no vax’ alto tre metri e largo sei è stato affisso a Taranto, poco distante da una scuola e vicino al Tribunale. A firmare il contratto con la società che ha venduto lo spazio pubblicitario sarebbe stata una avvocata. Digos e Carabinieri stanno indagando su quanto accaduto. Il manifesto è firmato da sedicenti ‘Cittadini di Taranto per la libertà di scelta’.

Sul manifesto, a sinistra, si vede un medico che impugna una siringa con l’ago gocciolante. Alla sua destra ci sono alcune frasi: “Ricattati. Per una terapia sperimentale chiamata vaccino sulla quale c’è il segreto militare. I risultati sono questi: morti 76.789″ con accanto l’immagine di alcune bare; e “reazioni avverse 6 milioni“, accompagnata dall’immagine di un uomo che sta avendo un attacco di cuore. Poi, ai piedi del manifesto, si legge ancora: “Informarsi per salvarsi”. All’indirizzo mail sul cartellone non risponde nessuno. La società che gestisce lo spazio pubblicitario ha spiegato che “pur dissentendo dal contenuto non lo si può censurare”. ANSA – foto Ansa



