Giornali cartacei, drammatico crollo di Repubblica

Giornali di carta, emergenza senza fine.Ad agosto sono state vendute complessivamente 1,24 milioni di copie di giornali cartacei nel giorno medio, in calo dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Tutte le testate fanno segnare un “-“, se si escludono La Verità (+12%) e Italia Oggi (+11%). Drammatico il crollo di Repubblica, che cede in 12 mesi il 21% delle copie e scende per la prima volta nella sua storia più che quarantennale sotto le 100mila copie nel giorno medio.

Analogo risultato negativo per Il Sole 24 Ore, che è ormai sotto le 25mila copie. Non basta il numero di abbonamenti digitali che non compensa né la tiratura mancante, né tantomeno gli introiti. Di fronte a numeri così terribili regge ancora Il Fatto Quotidiano (-3%) e perfino il Corriere, che arretra “solo” dell’8%. Il nuovo governo dovrà decidere che cosa fare del settore dell’editoria, sempre più in difficoltà. affaritaliani.it

