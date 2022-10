Mal di testa, emorragia cerebrale: 15enne operata d’urgenza

Stanno lottando per salvarle la vita i neurochirurghi del Neuromed, intervenuti d’urgenza per operarla alla testa. Si tratta di una ragazza di quindici anni, affetta da giorni da un pesante mal di testa. Portata al Pronto Soccorso di Isernia, le hanno consigliato una visita specialistica al Cardarelli, per verificare meglio di cosa si trattasse. A Campobasso non hanno avuto alcun dubbio, non era una forte sinusite, come si pensava all’inizio, ma qualcosa di molto più preoccupante, probabilmente un’emorragia cerebrale.

Trasportata in ambulanza al Neuromed, in questi minuti la quindicenne è in sala operatoria con l’equipe di neurochirurgia che la sta operando d’urgenza. Nella sfortuna, da sottolineare la competenza dei medici di Campobasso che non hanno perso tempo e l’hanno ricoverata d’urgenza al Neuromed. Tempo prezioso, in casi del genere un minuto può salvare una vita. E fortuna vuole che in Molise ci sia un centro d’eccellenza per la neurochirurgia. Ora tutti pregano per una ragazzina che lotta contro il destino per sopravvivere.

La ragazza è stata operata nella notte presso il Neuromed di Pozzilli e ha ripreso conoscenza Lo scrive il giornale locale https://quotidianomolise.com

