Francia: addestreremo 2mila soldati ucraini

La Francia addestrerà 2mila soldati ucraini sul suo territorio. Lo ha annunciato, in un’intervista a ‘Le Parisien’, il ministro della Difesa, Sébastien Lecornu, spiegando che l’addestramento durerà “diverse settimane” e ricordando che ci sono stati già addestramenti di unità di artiglieria ucraine in Francia per l’utilizzo dei cannoni Caesar.

Russia – La creazione di una missione di addestramento militare per l’Ucraina da parte dell’Ue attribuisce di fatto all’Ue un ruolo come parte in causa nel conflitto, avverte il ministero degli Esteri russo, citato dalla Tass.

20 settembre 2022 – Borrell: ‘in ottobre missione Ue per l’addestrare esercito ucraino’

L’Alto Rappresentante dell’Ue Josep Borrell spera che venga decisa il mese prossimo una missione Ue per addestrare l’esercito ucraino, che sta combattendo contro i russi. “Spero che nel prossimo Consiglio Affari Esteri, in ottobre, perché non ce n’è uno prima, potremo prendere la decisione, il che è abbastanza rapido per gli standard europei”, ha detto questa notte in conferenza stampa a New York, dove si trova per l’assemblea generale delle Nazioni Unite.

