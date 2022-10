Da Letta a Boldrini, Fontana fa sclerare la sinistra

L’elezione alla presidenza della Camera del leghista Lorenzo Fontana ha fatto letteralmente perdere la testa alla sinistra che si è lanciata in insulti ed improperi non accettabili in una normale dialettica democratica.

Letta arriva a dire che “L’Italia non merita questo sfregio”, ma quale sfregio? Quello che una persona come lui sia a capo di un partito che ha l’arroganza, la sfrontatezza di definirsi democratico?

Ma il peggio arriva dal tweet della Boldrini. Video di Finanza in Chiaro

