Cina, Xi: “la riunificazione di Taiwan si farà”

AGI.IT – Il presidente cinese, Xi Jinping, avverte che la “riunificazione” di Taiwan alla Cina si farà. Lo ha dichiarato all’apertura del ventesimo Congresso del Partito Comunista Cinese, in un passaggio del suo discorso. “La riunificazione deve essere raggiunta e sarà raggiunta”, ha dichiarato Xi ai delegati al Congresso, da cui è partito un lungo applauso alle parole pronunciate dal segretario generale.

La Cina promette di “risolvere la questione di Taiwan” e di continuare a impegnarsi per la “riunificazione pacifica”, ma avverte che non intende rinunciare all’uso della forza e si riserva di utilizzare “tutti i mezzi” per la riunificazione. Lo ha dichiarato il presidente cinese, che ha parlato all’apertura del ventesimo Congresso del Partito Comunista Cinese, in uno dei più duri avvertimenti all’isola, su cui Pechino rivendica la sovranità.

“La questione di Taiwan deve essere risolta dai cinesi”, ha scandito Xi. “Continueremo a impegnarci per la riunificazione pacifica, ma non prometteremo mai di rinunciare alla forza e ci riserviamo di usare tutti i mezzi” per la riunificazione, ha aggiunto Xi.

Quella della Cina, ha detto, è una “posizione chiara” contro l’egemonismo, l’unilateralismo e il protezionismo “in ogni forma”, difetti che la Cina imputa, in primo luogo, agli Stati Uniti. “Tutto questo ci ha dato un ampio riconoscimento internazionale”, ha aggiunto.

Xi ha richiamato il Partito Comunista Cinese a essere preparato per “lo scenario peggiore” e per riconoscere che ci possono essere “grandi sfide” da affrontare in futuro. Per affrontare questo scenario, ha aggiunto, “dobbiamo aderire ai grandi principi” del Pcc, tra cui ha citato il rafforzamento della leadership e l’adesione al socialismo con caratteristiche cinesi, entrambi tratti distintivi della sua leadership sul partito.

