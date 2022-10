Piovono calcinacci, scuole elementari di Dello chiuse per 30 giorni

foto archivio

Piovono calcinacci: le scuole elementari di Dello in provincia di Brescia resteranno chiuse per almeno trenta giorni. Lo prevede l’ordinanza firmata dal sindaco Riccardo Canini a poche ore dall’accaduto: nella notte tra martedì e mercoledì si è staccato un pezzo di intonaco dal soffitto, con pioggia di detriti sul pavimento. Fortunatamente la primaria era chiusa, nessuno si è fatto male: ad accorgersi dell’accaduto l’operatore scolastico che per primo ha varcato la soglia, la mattina seguente.

Le lezioni saranno sospese fino a lunedì, giusto il tempo per organizzare il trasferimento dei circa 200 alunni che frequentano la scuola primaria: si tornerà in classe dalla prossima settimana, ma in oratorio. “Si comunica – si legge nella nota diffusa dalla dirigente scolastica Maria Gioia Pierotti – che da lunedì 17 ottobre e fino a nuove disposizioni, il regolare svolgimento delle lezioni avverrà presso i locali dell’oratorio di Dello, in Via Guindani, per la temporanea collocazione dell’intero plesso scolastico ed al fine del regolare svolgimento delle lezioni”. La preside fa sapere che si sta già procedendo “alle necessarie verifiche e alla messa in sicurezza dell’edificio”.

L’ordinanza del sindaco

Circostanza confermata dall’ordinanza “contingibile e urgente” firmata dal primo cittadino. “Alla scuola primaria di Dello si è verificato il distacco di una porzione di intonaco nel corridoio lato ovest – scrive il sindaco – Si è provveduto immediatamente a interdire l’accesso al plesso scolastico e ad eseguire le prime sommarie verifiche del caso, procedendo con l’indagine su tutto l’edificio. L’esito delle prime verifiche indica la necessità di indagini più dettagliate, al fine di avere un quadro della situazione generale più preciso: l’esecuzione di tali operazioni potranno protrarsi per diversi giorni, e successivamente sarà necessario eseguire interventi di messa in sicurezza: considerato che si stima un tempo indicativo di intervento valutato in 30 giorni, la scuola resterà chiusa a partire dal 13 ottobre”. https://www.today.it

