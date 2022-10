Cade la webcam e Chicco Testa compare in mutande su La7

Incidente imprevisto durante “Omnibus” (La7): nel corso di un dibattito sul caro bollette e sul governo Draghi, il presidente di Assoambiente Chicco Testa, ospite in collegamento, ha difeso pervicacemente l’operato del ministro Cingolani e del presidente del Consiglio sul fronte delle energie rinnovabili. Ma la webcam si è staccata improvvisamente dal pc, svelando al pubblico la sua postazione e la sua mise : seduto di fianco sul divano e in boxer.

(ilmattino.it) – È successo tutto in pochi secondi, ma quello che si è visto è ormai chiaro a tutti e si sa… al web non sfugge mai nulla. Tuttavia, la conduttrice e giornalista Flavia Fratello ha chiesto al proprio ospite cosa fosse successo e nel frattempo la regia ha cambiato prontamente l’inquadratura, ricollegandosi con lo studio e dando così il giusto tempo al presidente Testa di sistemare la webcam… o magari, di correre in camera per indossare dei pantaloni.

Attenzione alle webcam che cadono

😂 pic.twitter.com/LNbDwpXx0c — Adriana Spappa (@AdrianaSpappa) October 16, 2022

