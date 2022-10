Boldrini contro Meloni: “Non tutte le donne sono uguali”

“Non tutte le donne sono uguali e non è detto che se una donna arriva ad essere Premier faccia politica a vantaggio delle donne. Penso che Meloni non abbia mai messo questo punto tra le priorità, non credo ci saranno cambiamenti per le donne e tra l’altro è il partito con meno elette”.

Lo ha dichiarato la deputata del Partito Democratico Laura Boldrini entrando a Montecitorio per l’assemblea dei parlamentari eletti del partito.

Fonte: Agenzia Vista

