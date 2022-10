Letta: ‘questo governo deve durare il meno possibile’

Roma, 12 ott. (askanews) – “Voglio dirvi le quattro caratteristiche più fondamentali che dobbiamo tenere qui dentro: unità, professionalità, determinazione, e passione”. Lo ha detto Enrico Letta parlando ai parlamentari Pd, spiegando che l’obiettivo sarà “far durare questo pessimo governo il meno possibile”. “L’unità è fondamentale, noi riusciremo ad uscire dalla minoranza solo se saremo uniti e saremo in grado di mettere in campo una dinamica unitaria e vincente. E ci sarà bisogno anche di grande flessibilità, non tutti potranno avere gli incarichi che vorranno”.

Quindi, ha aggiunto, “la professionalità è altrettanto importante. La presenza in aula sarà fondamentale”. E poi “ci serve grande determinazione. Passeranno mesi in cui saremo sempre sotto nelle votazioni, ma dovremo resistere finché la maggioranza non entrerà in difficoltà”. Ha concluso Letta: “Sarà fondamentale resistere nel nostro lavoro qui anche quando sembrerà inutile. Non lo è, resistere ed essere determinati sarà cruciale. Per questo ci serve la passione. Passione e responsabilità. Ci troviamo a fare opposizione al governo più di destra che l’Italia ha mai avuto. Abbiamo una responsabilità storica, dobbiamo assumercela, e ci dobbiamo prendere l’impegno di far durare questo pessimo governo il meno possibile. Dobbiamo fare tra noi un giuramento per questo, qui, oggi”.

