Empoli, 45enne trovato morto in casa

(www.lanazione.it) – Uno strano silenzio e più di un sospetto. Oltre quella porta, che non si apriva ai ripetuti richiami, si nascondeva una tragedia. Un uomo di 45 anni è stato trovato senza vita nella sua casa di Ponte a Elsa, frazione di Empoli, nella notte tra martedì e mercoledì. A fare scattare l’allarme forse un amico, un parente o comunque chi ha provato a contattare la persona che, nonostante i ripetuti tentativi, non dava alcun cenno. In più, la porta chiusa dall’interno non permetteva l’accesso a nessuno.

Così è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Terrafino che in pochi minuti si sono portati sul posto e hanno aperto l’ingresso dell’abitazione. Davanti si sono trovati il corpo esanime del 45enne. Subito dopo sono arrivati i sanitari inviati dalla centrale del 118 che non hanno potuto fare altro che accettarne il decesso.

Il cuore dell’uomo aveva già cessato di battere. Inutile ogni tentativo di rianimazione. Per i necessari rilievi è stata chiamata la polizia di Empoli. Alla presenza degli uomini del commissariato e del magistrato di turno è stato accertato che la scomparsa era avvenuta per cause naturali. Il pm non ha infatti disposto l’autopsia, per cui la salma è stata restituita alla famiglia per poter celebrare il funerale.

