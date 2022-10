Petrolio, Biden contro Arabia Saudita: “reagiremo”

WASHINGTON, 12 OTT – “Reagiremo all’Arabia Saudita e prenderemo provvedimenti”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden a proposito dell’appello da parte di alcuni membri del Congresso americano di interrompere la vendita di armi a Riad dopo la decisione dell’Opec+ di tagliare i barili di petrolio.

President Joe Biden vowed the U.S. "will take action" against Saudi Arabia after the Riyadh-led OPEC+ alliance moved to cut oil production.

Biden made the comments as he left the White House for a three-state tour out West. https://t.co/6ugx7Ex638 pic.twitter.com/ckaOAea8uh

— The Associated Press (@AP) October 12, 2022