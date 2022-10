Usa: abbiamo investito briciole in Ucraina, solo 66 miliardi

SOLO 66 MILIARDI – Intervista all’ex capo di stato maggiore dell’esercito Usa, il generale Jack Keane, ripresa dalla TV russa: “Abbiamo investito briciole in Ucraina, solo 66 miliardi di dollari quest’anno. È solo l’1,1% del budget, ma in cambio otteniamo vantaggi enormi. Washington è stata in grado di fare la cosa principale: creare un serio rivale per Mosca ai confini con la Russia, che potrà impedire alla leadership russa di perseguire una politica di influenza nell’Europa orientale, specialmente nei paesi dell’ex URSS. Pertanto, un tale investimento negli ucraini, che stanno combattendo la Russia nell’interesse degli Stati Uniti, è molto redditizio”. Il video è stato pubblicato su Telegram dal canale “Lettera da Mosca”

