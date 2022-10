Ucraina: missili su diverse città, esplosioni a Kiev

Non è stata colpita solo Kiev nell’offensiva russa di lunedì mattina. Esplosioni sono avvenute anche a Leopoli, la più importante città dell’area occidentale dell’Ucraina, Zhytomyr, Dnipro e Ternopil. Il sindaco di Leopoli, Andriy Sadovyi, ha scritto sui social che sono state sentite diverse esplosioni invitando i cittadini a scendere nei rifugi.

La guerra in Ucraina giunge al 229esimo giorno. Dopo mesi di tranquillità, Kiev è tornata nel mirino. Almeno cinque esplosioni sono state avvertite nella capitale ucraina “Uno dei missili che hanno colpito Kiev è caduto vicino all’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky”, lo scrive l’agenzia statale russa Ria Novosti. Una delle esplosioni è avvenuta in via Vladimirskaya, nel quartiere di Pechersk, dove si trova l’edificio del Servizio di sicurezza ucraino.

Missili sono piovuti anche su Leopoli, Dnipro e Mykolaiyv. La citta’ di Kharkiv è stata oggetto del lancio di tre razzi stamani, che hanno provocato danni alle infrastrutture lasciando diversi quartieri della città ucraina senza elettricità. Lo ha affermato il sindaco Ihor Terekhov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Unian. Stamani diverse città ucraine, a partire dalla capitale Kiev, sono finite sotto attacco russo.

Dopo lo scambio di accuse tra Mosca e Kiev sui responsabili dell’esplosione sul ponte che collega la Crimea alla Russia, il Nyt rivela: “Dietro l’attacco ci sono i servizi di intelligence ucraini”. tgcom24.mediaset.it

