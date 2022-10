Mosca: “Più gli Usa incoraggiano Kiev, più la soluzione sarà difficile”

“Gli Stati Uniti condannano fermamente gli attacchi missilistici della Russia oggi in Ucraina. Questi attacchi hanno ucciso e ferito civili e distrutto obiettivi senza scopo militare e mostrano ancora una volta l’assoluta brutalità della guerra illegale di Putin al popolo ucraino”. Lo dice il presidente americano, Joe Biden, in una nota. “Questi attacchi non fanno che rafforzare ulteriormente il nostro impegno a stare con il popolo ucraino per tutto il tempo necessario”, ha sottolineato.

Più gli Stati Uniti incoraggiano “l’aggressione di Kiev, più problematica sarà la ricerca di una soluzione diplomatica”. Lo afferma la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, aggiungendo: “Gli obiettivi che abbiamo fissato in Ucraina saranno raggiunti. La Russia è aperta alla diplomazia, le condizioni preliminari sono ben note. Più Washington continuerà a incoraggiare l’atteggiamento bellicoso di Kiev, favorendo le incursioni terroristiche dei sabotatori ucraini invece di prevenirle, più sarà problematico trovare soluzioni diplomatiche”. tgcom24.mediaset.it

Condividi