Bologna, risse tra stranieri: feriti e auto danneggiate

Bologna – Ci sarebbe un motivo banale dietro alla rissa scoppiata fuori da un locale di via Emilia Ponente dove sono rimaste ferite almeno tre persone. Le forze dell’ordine intervenute hanno identificato sette soggetti che, a vario titolo, avrebbero partecipato alla ‘pugna’. Due i gruppi che si sono fronteggiati, apparentemente tutti cittadini moldavi e romeni, intorno alle 22:30 di ieri. Alla fine della contesa, sul terreno sono rimasti in tre, uno ferito al capo. La scintilla che avrebbe fatto accendere gli animi sarebbe stato un commento di troppo di uno dei soggetti coinvolti.

Altra rissa in zona stazione a Bologna

Di ben altro tono è stata la rissa scatenatasi l’altra notte lungo via Boldrini, in zona stazione. Nello scontro tra varie persone, con tutta probabilità legato al diffuso fenomeno di spaccio di piazza XX settembre, sono rimasti coinvolti anche diversi veicoli, tutti in vario modo danneggiati. In questa occasione, quando le forze dell’ordine sono arrivate sul luogo, dei responsabili non vi era più alcuna traccia.

In via Boldrini, la notte tra sabato e domenica, si è consumata una rissa fra una ventina di persone, probabilmente tutte straniere, che si sono affrontate con i bastoni e hanno danneggiato parecchi veicoli. Ma quando la polizia è arrivata non ha trovato i responsabili: “E’ una via di passaggio, ci sono molti uffici, qualche albergo quindi è terreno fertile. Per cosa? Per spacciare la droga” precisa Giulio. Una seconda mega-zuffa è avvenuta ieri sera in zona Ospedale Maggiore.

“A volte si sentono urla e si vedono stranieri che corrono qua e là, ma avvengono spesso ‘col favore del buio’, come l’ultima, e ci hanno rimesso quelli che avevano le macchine parcheggiate”, dice invece Mary, una giovane residente. (www.bolognatoday.it) (www.bolognatoday.it)

