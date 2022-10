Firenze, rissa e coltellate: un morto e un ferito grave

Firenze – La notte scorsa, poco prima delle 2, intervento delle volanti della polizia in Via delle Gore, non lontano dall’ospedale di Careggi, dove era stata segnalata una rissa tra più soggetti. Quando gli agenti delle volanti sono arrivati sul posto hanno ritrovato due uomini a terra in condizioni gravi.

Il primo, trovato in fin di vita e poi deceduto, era stato attinto da una serie di fendenti a collo e schiena. Il secondo, colpito alle spalle, è stato trasportato d’urgenza dal 118 al pronto soccorso di Careggi da dove è poi stato portato nel reparto di prognosi riservata.

La coppia era insieme ad altri cinque soggetti, tutti di origine nordafricana e appartenenti a uno stesso gruppo. Il soggetto che ha perso la vita sarebbe un cittadino marocchino.

Sul posto oltre al personale sanitario è intervenuta la squadra mobile e la scientifica per appurare quanto avvenuto e chiarire la dinamica dell’accaduto. www.firenzetoday.it

