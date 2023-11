Dl energia, non c’è proroga del mercato tutelato

Roma, 27 nov. (askanews) – Il Consiglio dei ministri ha approvato, secondo quanto si apprende, il decreto legge su “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia e il sostegno alle imprese a forte consumo di energia”. Come atteso, il provvedimento non contiene misure per la proroga del mercato tutelato di luce e gas perché sul tema è ancora aperto il confronto l’Unione europea.

La fine del mercato tutelato ce l'ha imposta l'Unione Europea. È una delle oltre 500 condizioni legate al PNRR (un MES che ce l'ha fatta). Una condizione assurda accettata dai Governi precedenti e non respinta dal Governo Meloni. https://t.co/zetGMwO7Qk — Gilberto Trombetta (@Gitro77) November 27, 2023