Bruxelles: 7 eurodeputati Pd votano contro invio di armi all’Ucraina

Un Pd sempre più allo sbando quello guidato da Enrico Letta. A Bruxelles la sinistra si è divisa anche sulla guerra in Ucraina. Al centro una risoluzione che ha visto i Verdi europei votare contro le indicazioni del partito. Ben 7 eurodeputati dem su 11 hanno votato contro l’invio di armi a Kiev. Si tratta di Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Andrea Cozzolino, Giuseppe Ferrandino, Camilla Laureti, Franco Roberti e Massimiliano Smeriglio. Un dettaglio non da poco, che ha dato parecchio da pensare al Nazareno.

Da qui la domanda che circola insistentemente: è stato un errore aver lasciato campo libero al Movimento 5 Stelle, unica forza sul versante pacifista? “Certo, Conte ne ha beneficiato”, ragiona una deputata romana il cui sfogo viene riportato dal Giornale.

A farle eco Erasmo Palazzotto, deputato Pd uscente: “Oggi più che mai bisogna far finire questa guerra con ogni mezzo a disposizione, compreso il fatto che il sostegno all’Ucraina debba essere condizionato da una visione comune e dalla necessità di aprire un negoziato”. E ancora: “Davanti al rischio di una minaccia nucleare bisogna fare appello agli alleati affinché tutti lavorino per una de-escalation” e chiede che il Pd proponga “una grande mobilitazione pacifista e un’agenda politica per una conferenza di pace”. liberoquotidiano.it

