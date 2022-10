Italia dona vaccini all’Ucraina

L’UNICEF, con il supporto del Governo italiano, ha consegnato 4.000 dosi di vaccino antirabbico all’Ucraina. Attualmente, l’Ucraina riceve vaccini procurati dall’UNICEF con i fondi dei donatori dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID) e dei governi di Giappone e Italia. Questi vaccini proteggono contro poliomielite, difterite, tetano, morbillo, rosolia, parotite e rabbia. In totale, oltre 1,5 milioni di dosi di vaccino sono state distribuite al paese come aiuto umanitario.

Alla fine di agosto, l’UNICEF ha anche avviato il processo di consegna di 30 furgoni refrigerati in Ucraina per il trasporto dei vaccini in tutte le regioni del Paese. Ad oggi, 14 furgoni sono stati consegnati ai centri regionali di controllo e prevenzione delle malattie del Ministero della Salute ucraino.

C’è il rischio di rabbia in Ucraina. Ogni anno, il paese registra casi di questa malattia, anche fra animali domestici. La morte di una giovane donna, che non si è sottoposta alla vaccinazione antirabbica d’emergenza, è stata registrata all’inizio di quest’anno.

