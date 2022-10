Usa a Corea del Nord: basta con atteggiamento provocatorio

ROMA, 06 OTT – “Il nostro messaggio alla Corea del Nord: basta con l’atteggiamento sconsiderato, provocatorio e che porta all’esclation. Torni al dialogo”. Lo twitta l’ambasciatrice americana all’Onu, Linda Thomas-Greenfield.

Allo stesso tempo, il commando americano indo-pacifico ha reso noto che i lanci di missili da parte della Corea del Nord non hanno posto una minaccia immediata agli alleati.

“I lanci mettono in evidenza l’impatto destabilizzante del programma di missili balistici della Corea del Nord. L’impegno americano a difesa della Corea del Sud e del Giappone resta ferreo”, si legge inoltre in un comunicato. (ANSA).

