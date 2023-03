Corea del Nord, intelligence Usa: ‘Kim Jong Un è una seria minaccia’

La Corea del Nord potrebbe rappresentare una “seria minaccia” militare per gli Stati Uniti e per i suoi alleati, per il suo impegno continuo di rafforzarsi ed espandere il suo programma nucleare.

Il leader di Pyongyang sta inoltre cercando di accreditarsi sempre più nel contesto internazionale con altri Paesi che condividono sistemi autoritari, come Cina e Russia. Lo afferma il rapporto annuale di valutazione delle minacce redatto dalla comunità d’intelligence Usa e diffuso dall’Ufficio del direttore dell’intelligence nazionale americana. tgcom24.mediaset.it