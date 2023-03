Mattarella: l’Iran è un regime che soffoca i propri figli

ANSA – ROMA, 06 MAR – “Voglio ringraziare in particolare Pegah Moshir Pour: le sue parole sono un forte richiamo ai diritti umani e alla libertà. Pensando a quel Paese ricco di storia e di tradizione (l’Iran ndr) che vede un regime che soffoca i propri figli”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all’università della Basilicata.

(askanews) – “Le violazione dei diritti umani colpiscono tutti, in ogni parte del mondo”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervento all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università della Basilicata.”I diritti umani e la libertà non sono effettiva se non appannaggio di tutti e il mondo intero è sempre più una comunità interconnessa dentro la quale la mancanza di libertà o dell’esercizio dei diritti in un luogo colpisce tutti ovunque“, ha aggiunto il Capo dello Stato.