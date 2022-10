Governo Meloni, Letta: “Avrà vita breve. Noi siamo pronti”

“La luna di miele con questo governo” guidato da Giorgia Meloni “avrà vita breve per le modalità in cui nasce, per la sostanza politica e perché ha attorno un clima deteriorato per la situazione internazionale. Noi dobbiamo essere pronti a gestirlo con la massima determinazione”. Così Enrico Letta, segretario del Pd, durante la Direzione del partito.

“Lo dico con grande chiarezza, anche se non ci sarò io a guidare i passaggi dei prossimi anni: quando questo governo cadrà, noi chiederemo le elezioni anticipate. Nessun altro governo di salvezza nazionale. Noi saremo nettamente alternativi a questa destra”, aggiunge.

“Chi aveva immaginato una infinita luna di miele per la Meloni e la destra non ha colto fino in fondo quello che sta accadendo, il deterioramento del quadro economico e sociale, la recessione che aspetta il Paese, le paure e le preoccupazioni che necessitano tutt’altro che un governo di profonda debolezza politica che sembra fare capolino”, afferma.

“Per il governo fanno più notizia i no che riceve rispetto alle liste di attesa e alla ressa per entrare. Questo è già indicativo, un governo che riceve dei no così significativi dimostra di per sé la sua difficoltà”, prosegue.

“Giudicheremo il governo per quello che farà ma l’impressione è che qualunque idea programmatica è venuta già meno rispetto alle tante promesse di campagna elettorale”, dice, ricordando che “la prima vita del Pd è stata di opposizione: lo dico per chi ci accusa di essere stati sempre al governo, abbiamo mandato a casa il governo Berlusconi dopo tre anni di forte e dura opposizione. Da quella esperienza è nata la capacità pugnace del nostro partito”. ADNKRONOS

