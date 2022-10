Malore improvviso, Daniele Ciolli muore a 34 anni

Si terranno mercoledì 5 ottobre, in forma civile, i funerali di Daniele Ciolli, il giovane di 34 anni morto improvvisamente nella serata del 30 settembre. L’annuncio è stato dato dai familiari. Un malore lo ha colto all’improvviso in strada, dopo aver partecipato all’assemblea pubblica di Alternativa per Piacenza, formazione politica a cui aveva aderito in occasione delle ultime elezioni comunali.

Daniele era molto conosciuto a Piacenza, per lo spirito combattivo con il quale viveva la sua disabilità, lontano da stereotipi. L’addio laico a Daniele si terrà mercoledì 5 ottobre, alle 15 e 30, presso la camera funeraria La Porta del Cielo, in via Gragnana 19. Sempre qui, chi vorrà potrà venirlo a ricordare, per tutta la giornata del 4 ottobre fino alle 19 e 30. – www.piacenzasera.it

