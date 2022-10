Governo, Meloni: “Niente nomi che non siano all’altezza”

Giorgia Meloni non usa giri di parole e mette dei paletti per la scelta della squadra di governo. La leader di Fratelli d’Italia infatti a questo punto stringe i tempi per la formazione del nuovo esecutivo e spiega bene qual è la sua posizione nella riunione di questo pomeriggio con i vertici di FdI. Una frase esplicita bene il modo in cui la premier in pectore si prepara a comporre la lista dei ministro: “Non mi farò imporre nomi che non siano all’altezza del compito”.

La leader di Fratelli d’Italia specifica poi che il nuovo esecutivo sarà con una forte connotazione politica: “Intendiamo mettere in piedi il Consiglio dei ministri più autorevole e di alto profilo possibile”, ha ribadito la Meloni. Poi ha parlato delle sfide che attendono il nuovo esecutivo: “Ereditiamo una situazione difficile: i ritardi del Pnrr sono evidenti e difficili da recuperare e siamo consapevoli che sarà una mancanza che non dipende da noi ma che a noi verrà attribuita anche da chi l’ha determinata“.

Insomma la Meloni ha le idee molto chiare sul da farsi e la priorità resta sempre l’economia con un attenzione particolare ai sostegni per le imprese e per il tessuto produttivo sempre più piegato da questa tsunami che si sta abbattendo sulle tasche di milioni di italiani che abbiamo imparato a conoscere col nome di “caro-bollette”. www.liberoquotidiano.it

