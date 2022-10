Milano, ladro esce dalla questura e scippa una donna davanti a poliziotti

Momento sbagliato, posto sbagliatissimo. Un uomo di 24 anni, un cittadino marocchino irregolare in Italia e con precedenti, è stato arrestato martedì mattina davanti alla questura di Milano, da dove era appena uscito, dopo aver cercato di derubare una donna. Il furto è avvenuto poco prima di mezzogiorno ai tavoli del bar Arcadia, che si trova in via Fatebenefratelli, esattamente davanti al corpo di guardia.

Ad attirare l’attenzione dei poliziotti è stato l’urlo della vittima, una ragazza che stava facendo colazione fuori dal locale. “Che fai?”, ha gridato la giovane, immediatamente soccorsa dagli agenti sotto gli occhi dei testimoni e dei giornalisti che in quel momento erano in sala stampa, la cui finestra affaccia proprio sul bar.

Il ladro, che aveva cercato di scappare con una borsa e il cellulare, è stato quindi immediatamente bloccato e accompagnato in questura, di nuovo. Sì perché da lì il 24enne era uscito qualche istante prima – giusto il tempo di attraversare – dopo essere stato accompagnato per un’identificazione. “Non ho niente”, ha ripetuto più volte il giovane ai poliziotti mentre lo scortavano nel cortile verso le camere di sicurezza. Lui è stato dichiarato in arresto con l’accusa di tentato furto aggravato. La vittima è stata invece accompagnata all’ufficio denunce per tutte le formalità del caso. www.milanotoday.it

