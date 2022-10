Tenta furto in casa arrampicandosi sul balcone, arrestato ucraino

Milano – Si era arrampicato fino al primo piano di un palazzo e stava cercando di entrare nell’appartamento, ma è stato visto da qualcuno e alla fine arrestato dalla polizia. E’ successo in via Rinuccini, a Milano, in zona M1 Rovereto, alle tre e mezza di sabato notte.

Protagonista un ragazzo ucraino di 20 anni, trovato in possesso di una pinza e di uno spray al peperoncino. Quando gli agenti sono accorsi sul posto, stava armeggiando con la porta-finestra, sul balcone, per scassinarla. Il 20enne è stato tratto in arresto per tentato furto in abitazione. www.milanotoday.it

