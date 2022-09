Boldrini: ‘a Roma votate Cirinnà, è un valore aggiunto’

“A Roma, per il @pdnetwork, è candidata @MonicaCirinna, una combattente per i diritti di tutti e tutte. Averla in Parlamento è un valore aggiunto: faccio un appello per il #25settembre, votate e fate votare per lei, forza Monica!”. Lo scrive su Twitter Laura Boldrini pubblicando il video in cui elogia la qualità della candidata.

A Roma, per il @pdnetwork, è candidata @MonicaCirinna, una combattente per i diritti di tutti e tutte. Averla in Parlamento è un valore aggiunto: faccio un appello per il #25settembre, votate e fate votare per lei, forza Monica! pic.twitter.com/bGQULz7wIe — Laura Boldrini (@lauraboldrini) September 23, 2022

Condividi