Elezioni 2022, Lopalco sconfitto

Nessuna delusione dopo la sconfitta elettorale per l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco. “Non c’è amarezza. La campagna elettorale è stata un’esperienza emozionante. Ho battuto in lungo e in largo le piazze di tutti i comuni del Salento. Ho ricevuto l’affetto e l’apprezzamento di tanta gente”, spiega all’Adnkronos Salute l’esperto che ha partecipato alla competizione elettorale nella sua Puglia, dove è docente di Igiene all’Università del Salento.

“La sconfitta elettorale era scritta da tempo – osserva – da quando, alla previsione di un voto orientato a destra, il centrosinistra non ha saputo contrapporre una strategia di alleanze efficace. Nel mio piccolo credo di aver contribuito dignitosamente facendo la mia parte: il mio collegio è stato l’unico in Puglia in cui il centrosinistra è arrivato secondo con circa 85.000 voti ed oltre, mentre io – conclude – ho avuto il 24% delle preferenze”. ADNKRONOS

