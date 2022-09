Renzi: “Von der Leyen deve rispettare l’esito elettorale”

Elezioni 2022, Renzi: “Von der Leyen non entri minimamente in questioni italiane”. “Io dico alla presidente von der Leyen, non dovete minimamente entrare nelle questioni italiane”. Così su Isoradio il leader di Italia Viva Matteo Renzi commenta le dichiarazioni della presidente della Commissione europea a Princeton rispetto al risultato elettorale (“se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo degli strumenti, come nel caso di Polonia e Ungheria”).

“Noi siamo per gli Stati Uniti d’Europa. Proprio per questo chiunque l’Italia elegga bisogna che l’Europa rispetti il voto degli italiani. Se anche vincesse la destra, l’Europa deve rispettare l’esito elettorale”. ADNKRONOS

