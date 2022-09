UE: “discorso di Putin e’ segnale di disperazione”

(ansa) – Con un discorso rivolto alla nazione, in un video preregistrato, il presidente russo Vladimir Putin accusa l’Occidente affermando che “ha superato ogni limite nella sua politica anti-russa”. “Washington, Londra e Bruxelles stanno spingendo Kiev a trasferire le azioni militari in territorio russo con il completo saccheggio del nostro Paese, usando e ricorrendo anche a ricatti nucleari”, ha aggiunto Putin.

UE – “E’ una prova ulteriore che Putin non e’ interessato alla pace ma ad una escalation. I suoi annunci sono anche un chiaro segnale che lui e’ interessato solo a continuare questa guerra distruttiva, e’ un segnale chiaro di disperazione” ed e’ qualcosa “che avra’ conseguenze negative anche sulla popolazione russa”. Lo ha sottolineato il portavoce del Servizio di Azione Esterna Ue Peter Stano commentando, nel briefing quotidiano a Bruxelles, il discorso di Vladimir Putin. “Lui non ha deciso di attaccare solo l’Ucraina ma l’intera comunita’ internazionale”, ha aggiunto.

(askanews) – La mossa del presidente russo Vladimir Putin di mobilitare parzialmente le truppe, insieme alla spinta a votare per l’annessione dei territori occupati, mostra la sua “disperazione” per i fallimenti militari di Mosca in Ucraina, ha dichiarato Peter Stano, portavoce della Commissione europea.

