Elezioni, Speranza: ‘domenica saremo prima lista nel Paese’

Letta e Speranza – La Presse

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Da 1 a 10 a quanto do la Lista democratici progressisti prima lista in Italia? Scommetto 10, scommetto con tutte le mie energie e forze che nei prossimi giorni sarà chiaro che questa è la lista che può salvare il Paese, non credo che gli italiani abbiano voglia di avventure e noi siamo il punto di tenuta del Paese, quelli che possono migliorare le cose e non peggiorarle come succederebbe con la destra”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un’intervista all’Adnkronos.

“Con Meloni a palazzo Chigi, l’Italia rischia di essere isolata. L’alleanza Meloni, Salvini, Orban e Le Pen ci porta sul lato sbagliato, quello di chi pensa che bisogna considerare l’Europa un problema e non una soluzione a tanti problemi che ci sono”.

“Io continuerò sempre a dire che il mio principale avversario è la destra, quelli che cinguettano con la Le Pen e Orban, ma i 5 Stelle hanno commesso un errore molto grave a far cadere il governo Draghi. Hanno provato sostanzialmente a fare una mossa quella di dire, dopo 4 anni e mezzo da principale partito di governo, facciamo cadere Draghi per riconquistare una nostra originaria proposta antisistema. Non so se gli italiani possono però rimuovere il passato”.

Condividi