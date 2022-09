Malore improvviso, muore preside di 55 anni

Girava in bicicletta per raggiungere le sue dieci scuole della montagna, tutte dell’istituto comprensivo Salvo D’Acquisto di Gaggio Montano che dirigeva. Una delle immagini più vere per ricordarlo. È morto Carmelo Adagio, preside amatissimo, uomo di scuola cresciuto a pane, banchi e politica. A sinistra e da ambientalista. Cuore verde e grande. Cuore che lo ha tradito: la sua morte a 55 anni per un infarto è stata improvvisa, lascia tutti sgomenti. “Infinita tristezza” scrive la sua scuola. Lo piangono i colleghi, non si capacitano i suoi insegnanti. I funerali saranno mercoledì.

Scrive Alfonso D’Ambrosio, dirigente veneto – Carmelo ti sia lieve la terra, ma soprattutto porta quel tuo buon cuore lassù, ricordandoci di non mollare mai, con la giusta pazienza e amore come amavi fare tu”. Era uno che non mollava mai: colto, gentile, ironico, sempre disponibile. Quando uscirono le misure anti-covid andò lui, nei giorni intorno a Ferragosto, a misurare il distanziamento tra i banchi con il metro. […] https://bologna.repubblica.it

Convinto sostenitore dei vaccini, diceva: “I no vax mi hanno rotto, sono degli imbecilli”.

Condividi