Freddo senza precedenti al Nord: -20°C sul Monte Rosa

(www.meteoweb.eu) – Giornata di freddo record oggi al Nord Italia e sulle Alpi. La storica stazione meteorologica del Rifugio Capanna Margherita, a 4.554 metri di altitudine sul livello del mare sul Monte Rosa, la temperatura ha raggiunto i -20,0°C tra l’altro neanche in orario notturno ma alle 09:30 del mattino: si tratta di un dato clamoroso, che non ha alcun precedente nella storia. Si tratta, infatti, del record assoluto per la seconda decade di settembre (il precedente era di -19,7°C del 17 settembre 2013, quindi comunque molto recente), ma è soprattutto il più anticipato raggiungimento storico della soglia di -20°C che mai erano stati toccati così presto nella stagione autunnale. Il precedente record in tal senso risaliva al 24 settembre 2004, quando la temperatura raggiunse i -20°C per la prima volta in stagione il 24 settembre, esattamente una settimana dopo rispetto a quanto accaduto quest’anno.

La raffica di vento più forte di oggi è stata di 141,8km/h raggiunta alle 10:00 del mattino mentre la temperatura è adesso risalita a -14,3°C in pieno giorno (dato ore 15:00). Tanto per rendere l’idea del calo termico in corso, ieri allo stesso orario avevamo -4,9°C: la temperatura è crollata di ben 10°C rispetto a ieri, ed è molto probabile che la prossima notte venga battuto anche il record mensile che è di -22,0°C e risale al 26 settembre 2020, appena due anni fa.

Condividi