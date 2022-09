Meloni: “Le sanzioni contro la Russia funzionano”

La prima cosa dovesse diventare premier? “Le bollette, il tema energetico è quello che ci sta più a cuore. Stiamo sostenendo la posizione del governo italiano in Ue”. Lo ha detto Giorgia Meloni a Porta a Porta.

Ma secondo la leader di FdI “per rifondere i sovraccosti dell’energia, da qui a marzo costa 3 o 4 miliardi di euro, non serve lo scostamento”, anche perché “se non si fa il tetto al prezzo del gas, 30 miliardi di scostamento non basteranno, ce ne vorrebbero di più e andrebbero tutti alla speculazione. Io non sono d’accordo”.

“Lui (Salvini – ndr) dice che la sua priorità è intervenire sulla bolletta, io dico che è intervenire a monte”, ha aggiunto.

Riguardo alla posizione sulle sanzioni alla Russia, Meloni ha sottolineato: “Salvini dice che le sanzioni non stanno dando effetti sull’economia russa, a me non risulta”, “io sono sempre stata favorevole alle sanzioni, sono lo strumento più efficace che abbiamo”. (askanews)

