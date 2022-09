Debito pubblico senza freni: sale a 2,7 miliardi

(Teleborsa) – Nuovo record per il debito pubblico dell’Italia, con lo stock delle passività della pubblica amministrazione che hanno raggiunto i 2.770,463 miliardi di euro nel mese di luglio. Si tratta del livello più alto mai raggiunto nelle serie storiche, dopo i 2.767,885 miliardi di giugno, mentre a maggio c’era stata una leggera moderazione. Lo comunica la Banca d’Italia nella pubblicazione mensile “Finanza pubblica: fabbisogno e debito”.

“Non ci sarà un Draghi bis ma consegno un paese sano e con i conti in ordine. La democrazia è forte”

Mario Draghi: “Quando a New York nei prossimi giorni incontrerò i leader e capi di stato e di governo degli altri paesi racconterò esattamente il paese che lascio oggi: un paese forte, che cresce, rispetta i conti, coerente, che non ha ceduto a capovolgimenti in politica estera, atlantista, europeista, democratico”.

